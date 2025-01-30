Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας νέα προθεσμία 6 μηνών για βρεθεί το κονδύλι των 349.999,92 ευρώ, προκειμένου να κατεδαφιστούν οι τρεις τελευταίοι αυθαίρετοι όροφοι του ξενοδοχείου Coco Mat στην περιοχή του Μακρυγιάννη.

Αναλυτικότερα, κατόπιν αιτήματος τεσσάρων κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη -Κουκακίου, επιλήφθηκε για 5η κατά σειρά φορά το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ υπό τον πρόεδρο του δικαστηρίου Μιχάλη Πικραμένο, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί η διοίκηση με την απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου του 2019, η οποία ακύρωσε άδεια δόμησης του Δήμου Αθηναίων.

Με την άδεια αυτή είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μπλε Κέρδος» η ανέγερση δεκαόροφου ξενοδοχείου, με 3 υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα, στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι η προσβαλλόμενη άδεια προκαλεί βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολις και έπρεπε να γίνει περιορισμός στο ύψος του ξενοδοχείου. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να κατεδαφιστούν ο μισός 6ος όροφος και ολόκληροι οι 8ος, 9ος και 10ος όροφοι του εν λόγω ξενοδοχείου.

Οι κάτοικοι της περιοχής Μακρυγιάννη προσέφυγαν στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ, καθώς υπήρχε καθυστέρηση στη διαδικασία για την κατεδάφιση των επιπλέων ορόφων του ξενοδοχείου.

Όπως προκύπτει από το νέο πρακτικό (3/2025) Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε συνεργασία με το ΤΕΕ ξεκίνησε τη σύνταξη μελέτης κατεδάφισης των αυθαιρέτων ορόφων του ξενοδοχείο.

Από έγγραφα που διαβιβάστηκαν στο ΣτΕ προκύπτει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν περιέλαβε στον προϋπολογισμό του 2025 την πίστωση των 349.99,92 ευρώ για τη διενέργεια του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών του εν λόγω ξενοδοχείου.

Από άλλο έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης προκύπτει ότι έγινε συνάντηση του γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να βρεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και «συμφωνήθηκε η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού».

Τελικά, το ΣτΕ έδωσε νέα προθεσμία 6 μηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να επιλύσουν το ζήτημα της χρηματοδότησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και παράλληλα υπογραμμίζει το δικαστήριο ότι μέσα στο ίδιο διάστημα πρέπει να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ανάθεσης της μελέτης κατεδάφισης. Και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τότε το ΣτΕ, θα προχωρήσει στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων και στους δύο εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς.

