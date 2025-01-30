Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες της δολοφονικής ενέδρας στην πλατεία στους Θρακομακεδόνες στις 15 Δεκεμβρίου 2024.

Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν τυπική απολογία ενώπιον του ανακριτή, καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορό τους δεν έχουν λάβει ακόμη το βιντεοληπικό υλικό.

Ωστόσο, οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με το αιματηρό περιστατικό και επιφυλάσσονται να απολογηθούν συμπληρωματικά όταν λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σε γραπτή δήλωσή τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων Μανώλης Αναστασάκης και Σπυρίδων Διονυσιώτης αναφέρουν:

«Οι εντολείς μας αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες κατηγορίες και εν συνεχεία άσκησαν το δικαίωμα της σιωπής γιατί δεν τέθηκε υπόψη μας όλο το προανακριτικό υλικό της δικογραφίας και συγκεκριμένα το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο είναι και το κυρίαρχο αποδεικτικό μέσο.

Επιφυλασσόμεθα σε συμπληρωματική απολογία τους όταν και εφόσον λάβουμε γνώση των στοιχείων αυτών».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να άνοιξαν πυρ σε βάρος τριών ομοεθνών τους, στις 15 Δεκεμβρίου 2024, στην πλατεία στους Θρακομακεδόνες, την ώρα που ήταν γεμάτη κόσμο.

Από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας 48χρονος ενώ τραυματίστηκαν οι άλλοι δύο.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα

Διακεκριμένη παράνομη κατοχή πολεμικών τουφεκίων με σκοπό διάθεση σε τρίτους κατά συναυτουργία

Παράνομη κατοχή όπλων

Παράνομη οπλοφορία

Οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση

Πλαστογραφία κατά συναυτουργία

Συμμορία

Προμήθεια ναρκωτικών



