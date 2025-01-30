Της Έλενας Γαλάρη

Στις συνθήκες νοσηλείας της μικρής Μαλένας η οποία είχε διαγνωστεί με λευχαιμία αναφέρθηκε κατά την απολογία της η κατηγορούμενη από την Πάτρα, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

«Το παιδί όταν ήρθε στο δωμάτιο είχε σπασμούς, τιναζόταν και χέρια και πόδια, ήμουν εγώ μέσα μαζί με τον πατέρα της. Ξαφνικά το παιδί σαν να τρελάθηκε, προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε. Αυτό κράτησε ένα δίλεπτο, φωνάξαμε και δυο νοσοκόμες. Εγώ της κρατούσα τους ώμους και ο πατέρας της τα πόδια. Το παιδί φώναζε, «μαμά», «μπαμπά», «άσε με, δε θέλω», ήταν αντιδραστική. Στην συνέχεια το παιδί είχε παραισθήσεις. Ρωτούσε «γιατί βλέπω δύο μπαμπάδες;» και έτσι καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται. Και μετά είπε μόνη της, ξαφνικά, την προσευχή που έλεγε στο σχολείο. Οι νοσηλεύτριες μου είπαν ότι είναι σύνηθες να υπάρχει παρενέργεια μετά από αυτή την εξέταση», ανέφερε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος: Η περιγραφή του πρώην συζύγου σας διαφέρει. Λέει ότι το παιδί είχε απλώς μια υπερένταση, ότι δεν υπήρχαν σπασμοί, αλλά το παιδί απλώς δεν συνεργαζόταν.

Κατηγορούμενη: Στη μήνυση που έχουμε κάνει για σπασμούς μιλάει. Τώρα γιατί εδώ το διαφοροποιεί, δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Οι γιατροί είπαν ότι το παιδί δεν είχε σπασμούς, ότι δεν είχε τίποτα και ότι όλο αυτό δεν τέθηκε ποτέ υπόψη τους.

Κατηγορούμενη: Δηλαδή οι νοσηλεύτριες δεν είδαν σπασμούς; Μήπως το αποκρύπτουν; Γιατί μήπως αυτό δεν ήταν κάτι φυσιολογικό; Μήπως θέλουν να συγκαλύψουν; Δεν γίνεται δύο άτομα να βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο πρώην σύζυγός μου έλεγε άλλα στη μήνυσή του τότε και άλλα τώρα.

Με λένε Μήδεια.....

Η κατηγορούμενη ξέσπασε όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε τι περισσότερο την ενδιαφέρει: Να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο των παιδιών της ή να κριθεί αθώα.

«Με ενδιαφέρει μόνο να μάθω την αλήθεια. Είναι δεδομένο ότι όλοι με μισούν, λένε ότι είμαι μια Μήδεια που έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Με ρώταγαν οι συνήγοροί μου «τα σκότωσες τα παιδιά;» και εγώ ούτε να εκστομίσω τη λέξη δεν μπορούσα. Ειλικρινά αν ήσασταν στην άλλη δίκη (σ.σ. για τη Τζωρτζίνα) θα καταλαβαίνετε τι σημαίνει μίσος και προκατάληψη. Με μια καταδίκη 7 - 0 για ανύπαρκτη κεταμίνη, αλλά θα τα δούμε αυτά στο Εφετείο. Εμένα αυτό με έχει φάει: Γιατί έγινε όλο αυτό. Μου έχουν μουρλάνει το μυαλό οι ιατροδικαστές και δεν ξέρω από τι έφυγαν τα παιδιά μου».

Πρόεδρος: Το μυαλό τι λέει η Μαλένα από τι έφυγε;

Κατηγορούμενη: Από τη θεραπεία, την πείραξε.

Πρόεδρος: Ακούσατε για το σχήμα που λάμβανε. Με όλα αυτά που εισέφεραν οι μάρτυρες γιατροί εδώ αντλήσατε κάτι;

Κατηγορούμενη: Εγώ από την αρχή λέω ότι στο παιδί δόθηκε φάρμακο για το στομάχι (…). Έλεγα μήπως είναι αυτό; Αυτό το φάρμακο, το Zantac. Ήρθε μετά η δημοσίευση του ΕΟΦ και ανακάλεσε το συγκεκριμένο σκεύασμα και αναρωτιέμαι εγώ τώρα φταίει αυτό; …Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ασφυξία …

