ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι με το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον

Την οδύνη του εκφράζει το ΥΠΕΞ στο περιθώριο της αεροπορικής τραγωδίας στην Ουάσιγκτον τονίζοντας πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό.

«Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον, D.C. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.

Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.», αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Profoundly shocked by the tragic plane crash in Washington, D.C. Our sincerest condolences go out to the families & loved ones of the victims.



We stand by the American people during this difficult moment. pic.twitter.com/ZDwhpZjll0 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2025

