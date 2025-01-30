Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι από το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον

Ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει την οδύνη και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, εξέδωσε το ΥΠΕΞ στο περιθώριο της αεροπορικής τραγωδίας στις ΗΠΑ

ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι με το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον

Την οδύνη του εκφράζει το ΥΠΕΞ στο περιθώριο της αεροπορικής τραγωδίας στην Ουάσιγκτον τονίζοντας πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό.

«Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον, D.C. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. 

Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.», αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ αεροπορικό δυστύχημα Ουάσινγκτον
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark