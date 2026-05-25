Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες, στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως». Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», αμφισβητώντας επιπλέον την αναγκαιότητα της επιχείρησης, με τη μορφή που πραγματοποιήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

