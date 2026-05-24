Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα επίσημα του Telekom Center, με πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία -σύμφωνα με μαρτυρίες- κατέληξε σε χειροδικίες, με αποτέλεσμα να σκιστεί η μπλούζα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Η ένταση άναψε όταν ο Κώστας Καραπαπάς κατέβηκε στην εξέδρα των επισήμων και πλησίασε τον Δημητριάδη. Ακολούθησε σκληρός λεκτικός καβγάς, με εκατέρωθεν φωνές και έντονη νευρικότητα.

Λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μπήκε στη συζήτηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο. Η αντιπαράθεση ξέφυγε, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρεις και -όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες- να πιάνονται στα χέρια. Την ίδια στιγμή, εκτοξεύτηκε και ποτήρι προς την πλευρά του Δημητριάδη.



Από τη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά φορούσε άσπρη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε με μαύρη μπλούζα, ενώ φωτογραφίες τον έδειχναν να χαιρετά χαμογελαστός φίλους του Ολυμπιακού που τον πλησίαζαν.



Πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι ο Μαρινάκης δεν χαιρέτησε τους αδελφούς Αγγελόπουλους στο παρκέ, με έναν από τους δύο να αποχωρεί από το σημείο και να ανεβαίνει στα επίσημα.

