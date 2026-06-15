Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το «Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ–Ιράν

Η Χεζμπολάχ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το «Μνημόνιο Κατανόησης» που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως μια θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή. Σε ανακοίνωσή της, η λιβανική οργάνωση υπογράμμισε ότι η συμπερίληψη του Λιβάνου στο πλαίσιο της συμφωνίας αντανακλά τη δέσμευση της Τεχεράνης να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της χώρας.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η αναφορά στον Λίβανο καταδεικνύει το ενδιαφέρον του Ιράν για τη σταθερότητα της χώρας και την προστασία των εθνικών της συμφερόντων, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Η οργάνωση εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη πολιτική και διπλωματική διαδικασία που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

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