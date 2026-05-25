Υπόθεση 3χρονης στο ΠΑΓΝΗ: Εν αναμονή των ενταλμάτων σύλληψης - Στο μικροσκόπιο τα τεστ DNA

Ενώπιον της δικαιοσύνης έχουν οδηγηθεί η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για την υπόθεση της κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Την ίδια ώρα, ακόμη τρία παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με το Cretalive news, η αυτόφωρη σύλληψη των δύο αφορά αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος. H μητέρα συνελήφθη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και ο 27χρονος για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών. Πρόκειται για κατηγορίες που δικαιολογούν την κράτησή τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των ενταλμάτων για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού.

Παράλληλα, μυστήριο παραμένει η κατάσταση με τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι, καθώς η νεαρή μητέρα αρχικά επιχείρησε να αποκρύψει την ύπαρξή τους από τις αστυνομικές αρχές. Όταν ερωτήθηκε αν έχει άλλα τέκνα, ισχυρίστηκε ότι είχε γεννήσει δύο παιδιά, τα οποία όμως πέθαναν κατά τον θηλασμό. Όταν στη συνέχεια οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, αντίκρισαν τα άλλα τρία παιδιά, για τα οποία δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού, τόσο από το 3χρονο κοριτσάκι που έχει κακοποιηθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όσο και από τα άλλα τρία παιδιά, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει βιολογική συγγένεια με την 25χρονη και τον σύντροφό της.

Υπενθυμίζεται πως αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η μητέρα και ο πατέρας οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων.

Τα τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού τους.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

