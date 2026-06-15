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Ποιους παίκτες αναμένεται να πάρει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία του σε μια εβδομάδα στο Άπελντοορν της Ολλανδίας - Στο βασικό στάδιο κάποιοι αναμένεται να πάρουν «προαγωγή»

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Παναθηαϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία του σε μια εβδομάδα από τώρα (22/06) στο Άπελντοορν της Ολλανδίας. Στο βασικό στάδιο αναμένεται να πάρουν “προαγωγή” και κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία των πράσινων.

Οι υποψήφιοι για την Ολλανδία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, οι Ιάσων Νεμπής, Βασίλης Λάβδας, Παναγιώτης Μπινιάρης και Χρήστος Γείτονας θα βρίσκονται στο Άπελντοορν. Ενώ δεν αποκλείεται να είναι επιπλέον δυο-τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές.

Στην Ολλανδία θα βρίσκεται και ο Γιάννης Μπόκος, που φέτος αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας 7 συμμετοχές, με τις 3 να είναι στο Κύπελλο Ελλάδας.

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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