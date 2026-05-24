Έτσι ξεκίνησε το επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα, όπως αναφέρει ο sport fm, πριν από την έναρξη του τελικού της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, στα επίσημα του Telekom Center Athens, με πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Μαρινάκης πλησίασε τον Δημητριάδη, ο οποίος καθόταν μαζί με τη σύζυγό του, και του ζήτησε να πλησιάσει για να του μιλήσει, με εμφανώς απειλητικό ύφος.

Ο Δημητριάδης, σύμφωνα με τον sport fm, σηκώθηκε και έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τού έριξε απρόκλητα χαστούκι, προκαλώντας την άμεση -και αμυντική- αντίδραση του Δημητριάδη.

Από τη σύντομη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά φορούσε λευκή και λίγο αργότερα εμφανίστηκε με μαύρη.

Όλο το περιστατικό, πάντως, έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα καμερών του γηπέδου. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, θεωρείται κρίσιμο το βίντεο να δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

