Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τέσσερις νεαροί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξύβρισαν και στη συνέχεια παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλικό άτομο με το όχημά τους στην Καλλιθέα.

Οι τέσσερις νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας/Υ.Α.Ρ.Ε.Β./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βράδυ της Πέμπτης (21-5-2026), γύρω στις 22.30, στην Καλλιθέα, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν το διεμφυλικό άτομο και προέβησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος του με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου του, ενώ παράλληλα έριξαν αυγά και αντικείμενα.

Γύρω στις 02.00 την Παρασκευή (22-5-2026) οι κατηγορούμενοι επανήλθαν στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος του εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ το θύμα επέστρεφε στην οικία του, οι κατηγορούμενοι το παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Πηγή: skai.gr

