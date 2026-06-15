Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα περιλαμβάνει μια διαδικασία επαλήθευσης σε δύο στάδια.

Ο Τζέι Ντι Βανς, επίσης, δήλωσε στο CNBC ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πως το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μακροπρόθεσμα ανοιχτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς επιβολή τελών διέλευσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον θα διαπιστώσει κατά τις διαπραγματεύσεις «σε ποια σημεία είναι διατεθειμένη η Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις», υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα προς διευθέτηση.

Ερωτηθείς ποιος θα εκπροσωπήσει το Ιράν στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ο Βανς απάντησε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τη συμμετοχή του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου, του υπουργού Εξωτερικών και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Ο Βανς ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει την παρουσία ενός ευρέος φάσματος Ιρανών αξιωματούχων στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν δυνάμεις και στο Ισραήλ που βλέπουν θετικά τη συμφωνία, ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά ελπίζει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενό της εντός της εβδομάδας.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Ισραήλ στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην περιοχή, ο Βανς υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ θα έχει ασφαλώς θέση στο τραπέζι της νέας Μέσης Ανατολής».



Πηγή: skai.gr

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