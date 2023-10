Κλειστά τα σχολεία Παρασκευή και Δευτέρα για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών Ελλάδα 09:39, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κλείνουν τα σχολεία για δύο ημέρες λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών