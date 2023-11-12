Η Αστυνομία προχώρησε την Παρασκευή και το Σάββατο σε ειδικές επιχειρήσεις σε Άγιο Δημήτριο, Μαρούσι, Ηράκλειο, Βούλα και Βουλιαγμένη για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν συλλογής, διερεύνησης και αξιολόγησης δεδομένων αναφορικά με καταγεγραμμένες επαναλαμβανόμενες παραβατικές συμπεριφορές με ανήλικους εμπλεκόμενους σε συγκεκριμένα σημεία, οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στις παραπάνω περιοχές, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις σε δύο πάρκα, περιμετρικά δύο εμπορικών κέντρων και στον περιβάλλοντα χώρο σταθμού ΗΣΑΠ.

Οι δράσεις αυτές οργανώθηκαν τόσο για την αποτροπή εκδήλωσης ανάλογων φαινομένων, όσο και για την πληρέστερη χαρτογράφηση των κινήσεων των ανηλίκων στις επίμαχες περιοχές.

Οι εξορμήσεις ολοκληρώθηκαν με 12 ελέγχους οχημάτων, 143 ελέγχους ατόμων και 14 προσαγωγές ανηλίκων στα τμήματα της περιοχής.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής , και από τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ παρόμοιες ενέργειες θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

