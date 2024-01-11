Σε εξέλιξη βρίσκεται το συλλαλητήριο φοιτητικών και πανεπιστημιακών φορέων στο κέντρο της Αθληνας που αντιδρούν στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο ύψος της Βουλής.

Κλειστοί είναι όλοι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στα Προπύλαια

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Οι δρόμοι με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι οι εξής σύμφωνα με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη:

Πανεπιστημίου

Βασ. Αμαλίας

Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις.

Στήριξη και ενεργό συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΚΝΕ) ανέφερε ότι κατάληψη της Σχολής τους έχουν αποφασίσει 115 φοιτητικοί σύλλογοι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.