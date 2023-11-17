Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης Έργου για την αγορά οχημάτων, προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ, με σκοπό την αναβάθμιση και ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η εν λόγω Δράση αφορά στην αγορά:

• Έξι (6) οχημάτων αναπνευστικών συσκευών.

• Ενενήντα οκτώ (98) οχημάτων βοηθητικού τύπου SUV C class.

• Έξι (6) οχημάτων βοηθητικού τύπου τζιπ βαρέως τύπου (4Χ4).

• Σαράντα οκτώ (48) οχημάτων βοηθητικού τύπου pick-up (4Χ4).

• Ενενήντα (98) οχημάτων βοηθητικού τύπου VAN εννέα θέσεων.

• Οκτώ (8) φορτηγών οχημάτων τύπου VAN (4Χ4).

• Εκατόν εξήντα (160) βοηθητικών οχημάτων τύπου MPV μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού.

• Είκοσι (20) λεωφορείων 22 θέσεων έκαστο.

• Δέκα πέντε (15) λεωφορείων 30 θέσεων έκαστο.

• Τεσσάρων (4) λεωφορείων 50 θέσεων έκαστο.

• Δύο (2) ασθενοφόρων.

• Εκατόν πενήντα (150) βαρκών

• Δέκα (10) πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης με τρέιλερ μεταφοράς.

• Οκτώ (8) οχημάτων επιβατικού τύπου Ε class.

Υπουργείο Ευθύνης και Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Δράση εντάσσεται στην ενίσχυση αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας του Άξονα αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση».

Πηγή: skai.gr

