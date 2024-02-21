Οι καλύτερες ειδησεογραφικές φωτογραφίες πρόκειται να βραβευθούν την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το Athens Photo World, βραβεύει τους φωτογράφους και τους φωτορεπόρτερ που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και την Κύπρο, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από το 2019

Οι κριτές της φετινής επιτροπής, Παναγιώτης Παππάς Panagiotis Pappas (φωτογράφος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Photometria), Νίκος Πηλός Nikos Pilos(φωτογράφος και φωτορεπόρτερ) και Κάτια Χριστοδούλου Katerina Christodoulou αξιολόγησαν τις υποβληθείσες δουλειές και προέκριναν τους τρεις φιναλίστ, οι οποίοι (με αλφαβητική σειρά) είναι οι:

Αντώνης Πασβάντης Antonios Pasvantis με τη δουλειά The last community

Νίκος Πρίπορας με τη δουλειά Westland, μια φωτογραφική εξερεύνηση της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Ρόντος Panagiotis Rontos με τη δουλειά Μόλα

Ο νικητής θα λάβει το χρηματικό ποσό των 2.000€ (οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείο Πολιτισμού ).

Ο δεύτερος φιναλίστ θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με το ελληνικό τμήμα των Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) σε μια μελλοντική αποστολή.

Ο τρίτος φιναλίστ θα λάβει μια mirrorless φωτογραφική μηχανή, προσφορά του Galaios Photostore - Γαλαίος Φωτογραφικά Είδη.

Ο νικητής του φετινού χρηματικού Βραβείου APWA2023, θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Στο πάνελ συμμετέχουν η Λουίζα Γκουλιαμάκη Louisa Gouliamaki (Φωτοδημοσιογράφος Reuters) και ο Κωνσταντίνος Ζήλος Konstantinos Zilos (Φωτογράφος/ Φωτοδημοσιογράφος).

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος, Ευλαμπία Ρέβη.



Ελεύθερη είσοδος

