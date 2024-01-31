Έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας οι αγρότες της Αταλάντης και με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Σκάλας Αταλάντης και στα δυο ρεύματα.

Παρακάμπτοντας τους αστυνομικούς με κίνηση μέσα από τα χωράφια οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στην εθνική οδό.

Αυτή την ώρα πάνω στην εθνική βρίκσονται περισσότερα από 50 τρακτέρ και 70 άτομα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους.

Πηγή: skai.gr

