Tης Ελενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη στη σύζυγο του αστυνομικού που υπηρετούσε στη φρουρά της Βουλής, ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

-Βιασμό ανήλικου από οικείο πρόσωπο από κοινού κατ' εξακολούθηση κατά συρροή

-Κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια από κοινού κατ' εξακολούθηση κατά συρροή και

-Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από κοινού και κατ εξακολούθηση

Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη καθώς είναι έγκυος 8 μηνών με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης επικοινωνίας με τα παιδιά της, εμφάνισης στο ΑΤ και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε γραπτή δήλωσή του ο συνήγορος της κατηγορουμένης αναφέρει:

Σήμερα κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών η 35χρονη αστυνομικός και εντολέας μου στη γνωστή ως υπόθεση του «Αστυνομικού της Βουλής», όπου και της αποδόθηκαν οι κατηγορίες περί των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ύστερα από την απολογία της, οι Ανακριτικές Αρχές αποφάσισαν αυτή να αφεθεί ελεύθερη, με την επιβολή εις αυτήν μόνον περιοριστικών όρων, καθόσον έκριναν ότι οι πράξεις αυτές τελέστηκαν εκ μέρους της κάτω από το καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και τρόμου. Τα ως άνω δε αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, καθώς επίσης και από τα πορίσματα περί της ψυχικής κατάστασής της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.