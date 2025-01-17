Σε 6μηνη φυλάκιση, με αναστολή, καταδικάστηκε από το αυτόφωρο ο 42χρονος που καταγγέλθηκε ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της 44χρονης πρώην συζύγου του την ώρα που εκείνη επέβαινε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφέροντας τα δύο ανήλικα τέκνα τους προκειμένου να δουν τον πατέρα τους.

Για το επίδικο περιστατικό κατέστη κατηγορούμενη και η 44χρονη, ύστερα από καταγγελία του πρώην συζύγου της ότι τον πάτησε με το αυτοκίνητο και τον τραυμάτισε στο πόδι, αλλά η δίκη της αναβλήθηκε επειδή δεν προσκομίστηκε η ιατροδικαστική έκθεση.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η 44χρονη ανέφερε ότι δεν αναγνώρισε τον άντρα λόγω του σκότους (το συμβάν έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης), τονίζοντας ότι φοβήθηκε επειδή είχαν προηγηθεί τον τελευταίο καιρό βίαια περιστατικά εναντίον της με δράστη τον ίδιο και είχε προσφύγει εναντίον του με ασφαλιστικά μέτρα. Όπως είπε, κατέβασε τις ασφάλειες του αυτοκινήτου κι εκείνος άρχισε να ρίχνει γροθιές στο μπροστινό και πίσω τζάμι του αυτοκινήτου. «Εγώ έβαλα μπρος και πατούσα κόρνα να φύγει», τόνισε, μεταξύ άλλων, ενώ αρνήθηκε ότι τον πάτησε.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι πλησίασε το αμάξι για να πάρει τα παιδιά του. «Χτυπούσα τα τζάμια από τον πόνο, όταν με πάτησε με το αυτοκίνητο στο πόδι. Μετά πάτησε τέρμα το γκάζι και πήγε να με χτυπήσει κι άλλο. Κυριολεκτικά πήγε να με σκοτώσει...», ανέφερε στην απολογία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

