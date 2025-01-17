Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) αναφορικά με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που ξεκινά κατά απαίτηση της ΗΔΙΚΑ, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, επισημαίνει ότι έχει ζητήσει να αναβληθεί η εφαρμογή του έως να εκπαιδευθούν οι γιατροί στα νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του για το θέμα «η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, πριν από μερικές ημέρες, ανέδειξε τα προβλήματα δυσλειτουργίας του συστήματος. Παρά τη θετική αποδοχή από τον υπουργό Υγείας, του αιτήματος του ΙΣΑ για παράταση της εφαρμογής του συστήματος, η ΗΔΙΚΑ επιμένει στην άμεση εφαρμογή του, θέτοντας την 9η Φεβρουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία διασύνδεσης με το ευρωπαϊκό σύστημα. Ωστόσο εύλογα αναρωτιόμαστε γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση του προγράμματος που εκκρεμεί εδώ και μια διετία και δεν εδόθη το περιθώριο για την εκπαίδευση του ιατρικού κόσμου».

Ο ΙΣΑ σημειώνει ότι η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε τους γιατρούς για το νέο σύστημα λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συνεχίζει: «Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε ότι οι γιατροί δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Τονίζουμε ότι ο ΙΣΑ διαθέτει όλες τις δυνάμεις του και τις υποδομές του, για να συνδράμει την ΗΔΙΚΑ στην εκπαίδευση των ιατρών εφόσον το επιθυμεί».

Ζητούμε από τους συναδέλφους να αναρτήσουν στα ιατρεία τους ανακοίνωση που να ενημερώνει ότι για τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία, δεν ευθύνονται οι γιατροί αλλά το νέο σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, καταλήγει η ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

