Στις δικαστικές αίθουσες αναμένεται να «αναβιώσει» την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η συγκλονιστική υπόθεση του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη, από τον Άγιο Νικόλαο που τον Σεπτέμβριο του 2023 έχασε τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος του πλοίου τον έσπρωξαν ενώ βρισκόταν στον καταπέλτη - έχοντας εισιτήριο - για να επιβιβαστεί την ώρα που ξεκινούσε ο απόπλους στο λιμάνι του Πειραιά.

Τέσσερις είναι οι κατηγορούμενοι από το πλήρωμα, πλοίαρχος και ύπαρχος που είναι προφυλακισμένοι, ενώ με όρους έχουν αφεθεί ελεύθεροι υποπλοίαρχος και ναύκληρος.

Ο αδερφός του, Νίκος Καργιώτης με αφορμή την ονομαστική γιορτή του Αντώνη μιλάει με συγκινητικά λόγια για τον αδερφό του που περιμένει δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία για τους δολοφόνους του από εκεί ψηλά.

Η συγκινητική ανάρτηση του αδερφού του

«Λένε ότι όσο περνούνε οι καιροί οι άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας ξεχνιούνται και σβήνει η μνήμη τους…

Ίσως αυτοί που το λένε να έχουν εν μέρει δίκιο, αλλά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις και ειδικά του Αντωνιού που σαν σήμερα θα είχε τη γιορτή του

Σε λίγες μέρες ξεκινά η δίκη για όσους ήταν αιτία ο Αντώνης να μην είναι τώρα ανάμεσα μας σε όσους τον θυμούνται και τον αγαπούν.

Ευχή όλων μας να αποδοθεί στο έπακρο δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι έφταιξαν να χάσει τη ζωή του το Αντωνιό

Αυτό είναι το «Δώρο» που περιμένει η ψυχούλα του σε ένα συρτάρι ενός δικαστηρίου κλεισμένη σε ένα φάκελο για να δικαιωθεί και να γαληνέψει για πάντα!

Η μαντινιάδες μου αφιερωμένες στη ψυχούλα του»

