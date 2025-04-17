Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε κολώνα, η οποία έπεσε και τραυμάτισε πεζούς.

Συγκεκριμένα στο τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πεζοί, ο οδηγός και συνοδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η ασθενής που μετέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται 3 γυναίκες από το τροχαίο. Ειδικότερα, η 78χρονη που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της εκτιμάται βάρια, καθώς έχει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Με το που έφτασε η 78χρονη στο νοσοκομείο τη διασωλήνωσαν και εξετάζουν εάν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και δύο γυναίκες 53 ετών που κινούνταν πεζές. Η κατάσταση της μιας εκ των δύο εκτιμάται επίσης βάρια. Έχει πολλαπλές κακώσεις λεκάνης και αριστερής κνήμης. Θα υποβληθεί σε χειρουργείο και μετά θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ.

Η άλλη 53χρονη έχει, επίσης κατάγματα, αλλά είναι λιγότερο σοβαρά και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε νωρίτερα, ότι είναι βάρια τραυματισμένη μια γυναίκα που ήταν πεζή και την καταπλάκωσε η κολώνα.

⚠️Τροχαίο στην Αθήνα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα και «καρφώθηκε» σε κολώνα:

Πέντε τραυματίες!



Telegram: https://t.co/G7DUJQVHEs pic.twitter.com/mNBu0HbIkB — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) April 17, 2025

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 15.20 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Ερατοσθένους στο ρεύμα προς Χίλτον όπου υπήρξε διακοπή νωρίτερα λόγω του περιστατικού.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.