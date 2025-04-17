Λογαριασμός
Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα και χτύπησε σε κολώνα που έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Αθήνας - 5 οι τραυματίες (Βίντεο και φωτογραφίες)

Έχουν τραυματιστεί συνολικά 5 άτομα, 2 πεζοί, 2 διασώστες και η ασθενής που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο - Βαριά τραυματισμένες δύο γυναίκες

UPDATE: 18:43
Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε κολώνα, η οποία έπεσε και τραυμάτισε πεζούς. 

Συγκεκριμένα στο τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πεζοί, ο οδηγός και συνοδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η ασθενής που μετέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται 3 γυναίκες από το τροχαίο. Ειδικότερα, η 78χρονη που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της εκτιμάται βάρια, καθώς έχει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Με το που έφτασε η 78χρονη στο νοσοκομείο τη διασωλήνωσαν και εξετάζουν εάν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και δύο γυναίκες 53 ετών που κινούνταν πεζές. Η κατάσταση της μιας εκ των δύο εκτιμάται επίσης βάρια. Έχει πολλαπλές κακώσεις λεκάνης  και αριστερής κνήμης. Θα υποβληθεί σε χειρουργείο και μετά θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ.

Η άλλη 53χρονη έχει, επίσης κατάγματα, αλλά είναι λιγότερο σοβαρά και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε νωρίτερα, ότι είναι βάρια τραυματισμένη μια γυναίκα που ήταν πεζή και την καταπλάκωσε η κολώνα.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 15.20 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Ερατοσθένους στο ρεύμα προς Χίλτον όπου υπήρξε διακοπή νωρίτερα λόγω του περιστατικού.

Δείτε φωτογραφίες:

Τροχαίο

Τροχαίο

Τροχαίο

Τροχαίο

Ασθενοφόρο - Τροχαίο

Τροχαίο στην Αθήνα

