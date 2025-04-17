Συνελήφθη 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 200 χλμ/ώρα βραδινές ώρες χθες (16-4-2025) στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 20χρονος κινούνταν με 200 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό του οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

