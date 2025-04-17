Πάνω από 12.000 έλεγχοι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα, αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων από τις αστυνομικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών-κροτίδων και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας καθ' όλη την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των ελέγχων, συνελήφθη χθες βράδυ (16-04-2025) από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, όπου κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν προς πώληση και κατασχέθηκαν 1.400 τεμάχια παιδικών αθυρμάτων. Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Παράλληλα, συνελήφθη, χθες το πρωί (16-04-2025) σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία που διαμένει ο προαναφερόμενος, καθώς και σε αποθήκη δίπλα από την οικία, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 793κροτίδες. Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Οι συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια εορτασμού του Πάσχα «γινόμαστε μάρτυρες» σοβαρών ατυχημάτων, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, υπενθυμίζονται τα κάτωθι τονίζει η ΕΛ.ΑΣ:

η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται,

η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Η αστυνομία παράλληλα υπενθυμίζει στους πολίτες να μην ξεχνούν ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή.

