Πέντε συλλήψεις σε Κω και Κάλυμνο - Κατείχαν είδη πυροτεχνίας και εκρηκτικές κατασκευές

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην Κάλυμνο και την Κω, αντίστοιχα, πέντε ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη κατοχή - διάθεση ειδών πυροτεχνίας και εκρηκτικών κατασκευών, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Οι συλλήψεις είναι απότοκος επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών-κροτίδων, καθ' όλη την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα:

Στην Κάλυμνο, έπειτα από έρευνα που έγινε σε κατοικία 34χρονου ημεδαπού βρέθηκαν σε ισόγεια αποθήκη (γκαράζ):

45,8 κιλά εκρηκτικό γαλάκτωμα

10 κιλά χημικό εκρηκτικό

93 κιλά αυτοσχέδιων εκρηκτικών κατασκευών (δυναμίτες)

23 μέτρα βραδύκαυστο φυτίλι

22,1 κιλά αμμωνίτη

7,5 κιλά λίπασμα.

Στην Κω, έπειτα από έρευνα που έγινε σε κατάστημα και κατοικία δύο ημεδαπών (40χρονου άνδρα και 58χρονης γυναίκας), βρέθηκαν:

20.931 είδη πυροτεχνίας (κροτίδες - βεγγαλικά - κ.α.)

4 κιλά και 788 γραμμάρια πυρίτιδα

15 μέτρα φυτίλι

52,5 ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή

Μαχαίρι με λάμα 30,5 εκατοστά.

Επίσης, έπειτα από άλλη έρευνα που έγινε σε κατοικία δύο ημεδαπών ηλικίας 27 και 62 ετών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων σε αποθήκη:

49 αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές αποτελούμενες από πυρίτιδα και βραδύκαυστο φυτίλι

23 κροτίδες

25,5 μέτρα βραδύκαυστο φυτίλι

27 ράβδοι θερμής σιλικόνης.

Όλα τα είδη πυροτεχνίας, οι εκρηκτικές κατασκευές και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.