Αρχαιολογικό Μουσείο: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου

Παραιτήθηκε η μεταβατική γενική διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, θέση που κατείχε από τον Ιανουάριο του 2021.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ (24/2), την παραίτηση της κ. Καραπαναγιώτου, που έγινε στις 21/1/25, έκανε δεκτή η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ενώ δεκτή έκανε και την από τις 18 Νοεμβρίου 2024 παραίτηση του Δημήτρη Οικονόμου, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από την ιδιότητά του ως προέδρου του ΔΣ του μουσείου.

Βάσει του ΦΕΚ, καθήκοντα προέδρου του ΔΣ αναλαμβάνει προσωρινά η Ιωάννα Δρέττα, πολιτικός μηχανικός, και αντιπροέδρου ο Ανδρέας Κούρκουλας, ομότιμος καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.

Ο Κωνσταντίνος Νικολέντζος, προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του μουσείου, αναλαμβάνει προσωρινά χρέη γενικού διευθυντή, όπως προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

