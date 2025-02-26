Οι αγρότες από τα Μπλόκα Γυρτώνης και Μικρού Ελευθεροχωρίου Ελασσόνας, μετά από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο onlarissa.gr κατέβασαν στον δρόμο για μια ακόμη φορά τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα φορτωμένα με άχυρα.

Προηγουμένως, κινήθηκαν με αυτοκινητοπομπή στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας ξεσηκώνοντας με κορναρίσματα το κέντρο της πόλης.

Μαραζώνει η αγροτιά και το υπουργείο έχει κλειστές τις πόρτες

Εκπροσωπώντας τους μελισσοκόμους ο Δημήτρης Κόκκας έκανε λόγο «για κλειστές πόρτες από πλευράς υπουργείου το οποίο υποσχέθηκε συνεργασία αλλά ποτέ δεν μας δέχεται. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι».

Ο αγρότης Χαρίλαος Τσουβελεκίδης σημείωσε: «Ήρθαμε εδώ με ευγένεια και σεβασμό όχι να ρίξουμε καμία κυβέρνηση. Θέλουμε να εκφράσουμε την ανυπαρξία της γεωργίας, ότι μαραζώνει η αγροτιά και το υπουργείο έχει κλειστές τις πόρτες. Έχουμε από 2016 να πάρουμε πετρέλαιο».

Από τη Γλάυκη Λάρισας ο αγρότης Ιωάννης Ιορδανίδης, τόνισε: «Χτυπηθήκαμε από τον Ντάνιελ και δεν πήραμε χρήματα, ζητάμε να μας στηρίξει η κυβέρνηση για να μείνουμε στα χωράφια μας, στις άλλες χώρες στηρίζουν τους αγρότες. Ζητάμε αποζημιώσεις».

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου, ο Λεωνίδας Βασιλείου υπογράμμισε: «Δεν γίνεται έτσι να συνεχιστεί η κατάσταση. Δεν μας καλύπτουν οι απαντήσεις του υπουργού. Μας κόβουν τις εξισωτικές και τις αναπληρώσεις συνεχώς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις καλλιέργειες μας».

«Θα περιμένουμε να κατέβει κάποιος από το γραφείο μιας και λείπει ο υφυπουργός για να τους δώσουμε το ψήφισμα αλλιώς δεν φεύγει κανείς από εδώ. Μας έφεραν τα ματ λες και είμαστε εγκληματίες», τόνισαν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες.

Εν τέλει κατέβηκε εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του Χρ. Κέλλα ο οποίος τους κάλεσε στο γραφείο, και οι αγρότες του μετέφεραν τα αιτήματά τους.

Δείτε βίντεο:

