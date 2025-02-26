Οι διαιτητές του αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Ηρακλή και του Ερμή Σχηματαρίου που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Ιβανώφειο Κλειστό Γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να διακόψουν την αναμέτρηση επειδή μερίδα των φιλάθλων φώναζε σύνθημα για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το σύνθημα που ακουγόταν ανέφερε: «Κράτος δολοφόνοι, πουτάνα πολιτεία, δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία».

Τη στιγμή της διακοπής άγνωστος πέταξε ένα μπουκάλι προς την πλευρά των διαιτητών με αποτέλεσμα εκείνοι να αποφασίσουν την εκκένωση του γηπέδου.

Η απόφαση των διαιτητών προκάλεσε την οργή των φιλάθλων.

Πηγή: skai.gr

