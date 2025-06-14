Ξεκινά η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων των δύο αγοριών που πνίγηκαν προχθές στον ποταμό Άραχθο, μετά την απόφαση για δωρεά που πήραν οι γονείς τους, μια τραγωδία που συγκλόνισε όλη τη χώρα.

Απόψε τη νύχτα (περίπου 2 τα ξημερώματα) θα ξεκινήσει σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο χειρουργείο αφαίρεσης των οργάνων από το 14χρονο αγόρι.

Λαμβάνονται όλα τα όργανα (νεφροί, ήπαρ, καρδιά, πνεύμονες, κερατοειδείς) και προορίζονται όλα για ενήλικες λήπτες στην Ελλάδα (δεν είναι γνωστό ακόμα ποιοι θα είναι).

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν ομάδες λήψεων από το Ρίο, το Λαϊκό και το Ωνάσειο και οι μεταμοσχεύσεις στους λήπτες θα ξεκινήσουν από τις 8 αύριο το πρωί και μετά.

Αύριο θα γίνει η λήψη των οργάνων του άτυχου 12χρονου.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πόσα και ποια όργανα θα ληφθούν.

Στο νοσοκομείο ο άντρας που τα έσωσε

Την ίδια ώρα, στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε για εξετάσεις ο Γκόγκα Λεβιάν, ο «ήρωας του Άραχθου», ο οποίος έβγαλε μέσα από το ποτάμι τα δύο παιδιά.

Σύμφωνα την εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» του Mega, ο άνδρας όλες αυτές τις ημέρες είχε αναπνευστικά προβλήματα, έβγαζε αίμα από το στόμα και έβηχε, αλλά απέδιδε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην έλλειψη ύπνου και στο άγχος του.

Την Παρασκευή πήγε στον γιατρό καθώς η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε και αυτός τον παρέπεμψε για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή, μόλις ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης πληροφορήθηκε το γεγονός ζήτησε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως στο Γκόγκα Λεβιάν, αλβανικής καταγωγής, θα του δοθεί τιμητικά η ελληνική υπηκοότητα.

