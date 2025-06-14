Δύο νέες φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Πεντάλοφο δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη και στην Ηράκλειας Σερρών. Την ίδια ώρα έχει οριοθετηθεί πλήρως η πρωινή πυρκαγιά στην Κάτω και Επάνω Κρυά Λασιθίου.

Φωτιά σε αγροτική περιοχή στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και ένα ελικόπτερο. Στην προσπάθεια κατάσβεσης μετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στην Ηράκλεια Σερρών

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Μελενικίτσι, του δήμου Ηράκλειας Σερρών.

Επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

