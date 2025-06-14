Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 46 ετών, η αστυνομικός που τον περασμένο Απρίλιο είχε τραυματιστεί σοβαρά εν ώρα υπηρεσίας από διερχόμενο φορτηγάκι, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Το τελευταίο διάστημα η άτυχη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε διαγνωστεί με ηπατική ανεπάρκεια και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, όπου και πέθανε σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού, που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης. Η αστυνομικός κι ένας συνάδελφός της πήγαν να μεσολαβήσουν και να χωρίσουν τους δύο οδηγούς, που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο το μοιραίο φορτηγάκι, με οδηγό έναν 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 33χρονο άντρα και την αστυνομικό.

Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα στα άκρα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου έγινε επέμβαση συρραφής του τραύματος στον δεξιό οφθαλμό και στη συνέχεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ, και έπειτα στην εντατική του «Ιπποκρατείου».

