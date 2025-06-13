Δυσάρεστα είναι τα νέα που έρχονται αναφορικά με τα δυο αγόρια ηλικίας 14 και 15 ετών που ανασύρθηκαν αναίσθητα από τον ποταμό Άραχθο στην Άρτα, τα οποία έδιναν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος των εξετάσεων που έκαναν οι γιατροί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Πάτρα, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι εγκεφαλικά νεκρά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μετά την ηρωική πράξη του 14χρονου Σπύρου να πέσει στο νερό να σώσει τον φίλο του, η οικογένειά του προχωρά σε νέα ηρωική πράξη, καθώς έχει συναινέσει να γίνει η διαδικασία δωρεάς οργάνων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, θα δωριστούν τα όργανα και των δυο παιδιών.

Το χρονικό

Μια παρέα τεσσάρων παιδιών πήγε το πρωί της Τετάρτης στον ποταμό Άραχθο, στο ύψος του Νεοχωρίου. Δύο από αυτά, αποφάσισαν να βουτήξουν στα νερά.

Ο 14χρονος φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα ρεύματα του νερού και ο 15χρονος φίλος του, βλέποντάς τον να χάνεται, επιχείρησε να τον σώσει, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και εκείνος από τους στροβιλισμούς του νερού.

Οι άλλοι δύο φίλοι τους, βλέποντας από την στεριά όσα συνέβαιναν, κάλεσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ έτρεξε και κόσμος να βοηθήσει. Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, στήνοντας επιχείρηση με βάρκες και σκοινιά, κατάφεραν και τα έβγαλαν από το νερό.

Τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και άμεσα στο σημείο έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τα παιδιά στο νοσοκομείο της Άρτας.

Εκεί τους έγινε και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και έτσι κατάφεραν να τα επαναφέρουν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έσωσαν τα παιδιά από το ποτάμι

Ένας από τους ανθρώπους που βούτηξε και έβγαλε το ένα παιδί από το νερό περιέγραψε στο Mega τις δραματικές στιγμές:

«Ήμουν στο καφενείο και ήρθε ένας με μηχανάκι και λέει πνίγονται δύο παιδιά κάτω στη γέφυρα. Σηκώνομαι, παίρνω το αμάξι και πάω κατευθείαν εκεί. Μπαίνω μέσα στο ποτάμι για να βοηθήσω. Ήταν μια βάρκα με δύο παιδιά. Παίρνω το πρώτο, το δεύτερο δεν μπορούσαμε να το βρούμε, ήταν πολύ βαθιά, στα 8 μέτρα βάθους. Το ένα παιδί το βγάζουμε έξω και του δίνουμε τις πρώτες βοήθειες και έβγαζε υγρά. Ο κόσμος έλεγε πως είναι και άλλο παιδί (στο νερό). Ξαναπάμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί είναι μεγάλο το βάθος εδώ κάτω από τη γέφυρα. Ήρθε και ένας οδηγός λεωφορείου και οι δύο μαζί μπήκαμε μέσα. Βρήκα και το άλλο παιδί, το βγάλαμε έξω και του δώσαμε πρώτες βοήθειες. Το πρώτο παιδί έβγαλε αίμα από το στόμα, από τη μύτη. Μετά ήρθε η Πυροσβεστική, ασθενοφόρο και μετά πήγαμε στο νοσοκομείο».

Έχω και εγώ δύο παιδιά, το ένα παιδί είναι στην ηλικία της κόρης μου, πηγαίνουν μαζί σχολείο. Δεν σκέφτηκα τη ζωή μου, σκέφτηκα μόνο να βοηθήσω να βγάλω τα παιδιά», σημείωσε.

Ο δεύτερος άνθρωπος, ένας οδηγός λεωφορείου που έσπευσε και αυτός να βοηθήσει τα παιδιά περιέγραψε:

«Με ειδοποίησε το ένα παιδί, το είδα τρομαγμένο, αγχωμένο και όταν το ρώτησα τι έχει, μου είπε ότι δεν μπόρεσαν οι φίλοι του να βγουν από το ποτάμι. Αμέσως πήγα στο ποτάμι. Εκεί ήταν κάποιοι άνθρωποι έξω. Μου είπαν ότι υπήρχαν παιδιά και βούτηξα. Είχε έρθει και μία βάρκα, εν τω μεταξύ, με κάποιον από εκεί γύρω. Ψαράς ήταν και κάποιος που δούλευε εκεί νομίζω, ο οποίος βούτηξε και έβγαλε το πρώτο το παιδί γιατί εκείνη τη στιγμή που έφτασα εγώ είχε βγάλει το ένα παιδί».

«Το πρώτο παιδί το μεγάλο πρέπει να ήταν και αυτό στο βυθό γιατί και το δεύτερο που βγάλαμε ήταν και αυτό στον βυθό. Το παιδί βρισκόταν κάτω στον βυθό. Είναι βούρκος μέσα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα τυφλά, να κατεβαίνουμε κάτω και να ψάχνουμε στα τυφλά προσπαθώντας να πιάσουμε κάτι, έστω ένα χέρι, ένα πόδι, κάτι δηλαδή για να μπορέσουμε να το βγάλουμε», σημείωσε.

