Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν στη Θέρμη για επίθεση σε βάρος 16χρονου. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με τους γονείς τους, και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους, μία 14χρονη Ρομά συνελήφθη από τις αρχές, ενώ αναζητούνται ακόμη πέντε συνομήλικές της. Οι ανήλικες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 17χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά αποχώρησε σύντομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.