Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε να κατέλθουν οι δικηγόροι της Αθήνας σε καθολική αποχή την ερχόμενη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025, ημέρα κατά την οποία θα καταθέσουν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αίτημα για τη διερεύνηση πειθαρχικής ευθύνης της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα για τις μέχρι σήμερα ασκηθείσες παρεμβάσεις της, ενώ παράλληλα θα απέχουν και την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπό την προεδρία της κυρίας Κλάπα.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρεται:

«Το του ΔΣΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση της Συντονιστικής επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως στις 30.3.2025 αποφάσισε:

Α) Την έγκριση της υποβολής πειθαρχικής αναφοράς κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής

Β) Τη διοργάνωση κοινής εκδήλωσης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τα ζητήματα Δικαστικής Ανεξαρτησίας στην Ελλάδα, σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί αμοιβαίως.

Γ) Την αποχή των μελών του από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπό την Προεδρία της σημερινής Προέδρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιλεκτικές παρεμβάσεις της με επικοινωνιακή στόχευση.

Δ) Την καθολική αποχή των μελών του τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 ημέρα κατά την οποία θα κατατεθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης το αίτημα της Ολομέλειας για τη διερεύνηση της πειθαρχικής ευθύνης της Προέδρου του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (Ν. 4938/2022), για τις μέχρι σήμερα ασκηθείσες παρεμβάσεις της»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

