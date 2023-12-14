Αποχωρεί από τον ΟΤΕ ο Μιχάλης Τσαμάζ - Τον διαδέχεται ο Κώστας Νεμπής

Αποχωρεί από τον ΟΤΕ ο μακροβιότερος Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO Μιχάλης Τσαμάζ τον Ιούνιο του 2024, με τη λήξη του συμβολαίου του. Τον διαδέχεται ο Κώστας Νεμπής, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της Hrvatski Telekom, θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία, από τον Απρίλιο του 2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2024, με τη λήξη του συμβολαίου του. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε ομόφωνα, και σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. την εκλογή του Κώστα Νεμπή, ώστε να αναλάβει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος από την 1η Ιουλίου 2024, και ενέκρινε τους όρους του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Νεμπής θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ είναι ο μακροβιότερος Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος στην ιστορία του ΟΤΕ, έχοντας αναλάβει καθήκοντα από το Νοέμβριο του 2010. Θέτοντας την εμπειρία του πελάτη ως πρώτη προτεραιότητα, ηγήθηκε του επιτυχημένου μετασχηματισμού του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας υψηλής απόδοσης, με ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΟΤΕ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενώ κατέκτησε ηγετική θέση σε όλους τους βασικούς τομείς τηλεπικοινωνιών: σταθερή, κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και ICT. Επιπλέον, ίδρυσε start-ups σε νέες αγορές όπως fintech, παραγγελία φαγητού και σύγκριση & αγορά ασφαλίσεων. Το όραμα που έχει θέσει για την εταιρεία για το 2030, είναι να εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της αξίας για τους μετόχους.

Ο Κώστας Νεμπής είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της Hrvatski Telekom, θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία, από τον Απρίλιο του 2019. Από τη θέση αυτή κατάφερε την ανάκαμψη της εταιρείας, εστιάζοντας στην ικανοποίηση πελατών κι εργαζομένων. Πέτυχε ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ υπερασπίστηκε την ηγετική της θέση στην αγορά με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε Gigabit υποδομές και ψηφιακές λύσεις. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πριν την Hrvatski Telekom, κατείχε τη θέση του Chief Commercial Officer Consumer Segment στον Όμιλο ΟΤΕ και τη θέση του Marketing Director στην COSMOTE Α.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

