Ισχυροί νότιοι άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνοντας σύμφωνα με την ΕΜΥ κατα τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων να παραμένουν ανεκτέλεστα.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια των πλοίων γίνονται με πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Κλειστά είναι επίσης τα πορθμεία Πειραιάς-Σαλαμίνα, Ελευσίνα-Φανερωμένη, Ραφήνα-Μαρμάρι, Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνος, Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά. Κλειστό είναι και το Ρίο-Αντίρριο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων που έχουν προκληθεί εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών

