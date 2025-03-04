Σέρρες: Επιχείρησε να κάψει ζωντανή την εν διαστάσει σύζυγο του

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Δήμου Ηράκλειας, ο οποίος προσπάθησε να κάψει τη 37χρονη γυναίκα του στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, σήμερα το πρωί, γείτονας της οικογένειας άκουσε τη φασαρία και ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ το ίδιο έκανε και ένα συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών έφτασαν άμεσα στο σπίτι, αλλά ο 55χρονος, που δεν πρόλαβε να βάλει τη φωτιά, είχε διαφύγει. Εκεί διαπίστωσαν ότι το σπίτι ήταν γεμάτο βενζίνη και στο υπόγειο βρισκόταν το μπιτόνι, με το οποίο τη μετέφερε.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών, στο σπίτι βρέθηκαν μια καραμπίνα, ένα τόξο και ένα αεροβόλο.

Η αστυνομία τον εντόπισε μετά από σαράντα λεπτά, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στον εισαγγελέα. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από δόλο και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Ζούσαν, όμως, μαζί με τα τρία τους παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.