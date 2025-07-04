Δεν έχουν τέλος τα όσα έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΣΚΑΪ αποκάλυψε στο κεντρικό του δελτίο ειδήσεων μερικά σημαντικά σημεία από την κατάθεση του κ. Πάνου Θεοδωρόπουλου ο οποίος διατέλεσε διευθυντής τεχνικού ελέγχου του Οργανισμού, προς τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Γιάννη Σουλιώτη, χαρακτηριστική στην κατάθεση του διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια περίπτωση της Κρήτης που μαρτυρά τον τρόπο που λειτουργούσε το σύστημα.

Καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα ΑΦΜ Κρήτης

Όπως αποκάλυψε ο κ. Θεοδωρόπουλος στην κατάθεσή του, μετά τη διοίκηση του Γρηγόρη Βάρρα που υποχρεώθηκε σε παραίτηση στα τέλη του 2020 υπήρχε μια νέα εγκύκλιος η οποία ανέφερε ότι για τον έλεγχο των συμβολαίων ιδιοκτησίας των βοσκοτόπων που επιδοτούνταν αρκεί μόνο ο έλεγχος του Ε9 και όχι ισχυρά παραστατικά νόμιμης κατοχής όπως ζητούσε η προηγουμένη εγκύκλιος.

Όπως κατέθεσε, όταν τον Οκτώβριο του 2020 πήρε εντολή ελέγχου 43 ΑΦΜ συνδεδεμένων με παράγοντα της Κρήτης με το προσωνύμιο «ΦΡΑΠΕΣ» η έναρξη του συγκεκριμένου ελέγχου καθυστέρησε πολλούς μήνες προκειμένου να μεσολαβήσει η εγκύκλιος, να υπάρξει μια μεταβολή προς το επιεικέστερο της διαδικασίας ελέγχου και να μπορέσει ο συγκεκριμένος παράγοντας της Κρήτης με το Ε9 να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Αλλαγή διοίκησης ώστε να αλλάξουν τα πιστοποιητικά

Ο κ.Θεοδωρόπουλος ανέφερε επίσης ότι συχνά τα ελεγχόμενα πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονταν αρχικά ή ακόμα έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα που είχαν παράτυπα εισπράξει περίμεναν πρώτα να αλλάξει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια δίνονταν εκ νέου εντολή ελέγχου η οποία εν τέλει τους δικαίωνε.

Ο ίδιος κατέθεσε ακόμη ότι όταν κάποια στιγμή θέλησε να προχωρήσει σε ένα γεωχωρικό έλεγχο αντλώντας στοιχεία από το κτηματολόγιο, του είπαν να προχωρήσει κανονικά στις πληρωμές διότι τα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο δεν ήταν οριστικά και άρα δεν είχαν νομική ισχύ.

Τυπικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο οι έλεγχοι που διεξάγονταν ήταν τυπικοί προκειμένου να δίνεται η εντύπωση ότι εφαρμόζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, κάτι που στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε.

Πηγή: skai.gr

