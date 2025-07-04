Από τους ΑΦΜ που έχουν εισπράξει τα μεγαλύτερα ποσά θα ξεκινήσει άμεσα η έρευνα για την επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, ενώ το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο με αντικείμενο την επιστροφή των χρημάτων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εκτιμάται ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα χρήματα θα ζητηθούν πίσω με διοικητικά πράξη και εν συνεχεία θα ασκηθούν ποινικές διώξεις στα πρόσωπα που εξαπάτησαν με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Κομβικό ρόλο στους ελέγχους θα έχουν η οικονομική αστυνομία και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.

Όσον αφορά στο πρόστιμο το 415 εκατομμυρίων που έχει επιβληθεί στη χώρα μας, αναμένεται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις από περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ τη φορά.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι επόμενες επιδοτήσεις που θα έρθουν στη χώρα μας τον Αύγουστο, τον Ιανουάριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα είναι μειωμένες, καθώς θα παρακρατηθούν ποσά. Ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει τις πληρωμές καθώς οι δικαιούχοι θα είναι λιγότεροι.

Πηγή: skai.gr

