Βαριές ποινές για την εγκληματική οργάνωση των τελωνειακών Μαυροματίου

Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν οι 13 τελωνειακοί και ο προϊστάμενός τους στον συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου στην Θεσπρωτία, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ.

Στην σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται πως εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από υπαλλήλους τελωνειακής Αρχής που λάμβαναν αθέμιτα οικονομικά ωφελήματα για μη πραγματοποίηση ελέγχων.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 404 άτομα για δωροδοκία, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί 92 πρόσωπα.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Αφού αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από προϊστάμενο και 13 υπαλλήλους τελωνειακής Αρχής, οι οποίοι λάμβαναν αθέμιτα οικονομικά ωφελήματα, για μη πραγματοποίηση τελωνειακών ελέγχων σε διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, κατά παράλειψη των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025, αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχές της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, κλοπή, εκβίαση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και των νομοθεσιών περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας και μετά από χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων, πρόεκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, έχοντας ως κοινό σκοπό τον παράνομο πλουτισμό, προέβαιναν σε λήψη αθέμιτων οικονομικών ωφελημάτων από πολίτες, είτε για να αποφύγουν τον τελωνειακό έλεγχο, είτε για να μην τους βεβαιωθούν κυρώσεις για παραβάσεις στις οποίες είχαν υποπέσει.

Κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση, κατείχε ο προϊστάμενος του Τελωνείου, ο οποίος παρά τη σαφή και θεσμική του υποχρέωση για εποπτεία, πρόληψη και καταστολή εκνόμων ενεργειών από τους υφισταμένους του, αφενός παρέλειπε εκ προθέσεως να ασκήσει τα καθήκοντά του, αφετέρου συνέπραττε ενεργά στην τέλεση των παράνομων πράξεων, λαμβάνοντας και ο ίδιος ποσά από τα αθέμιτα ωφελήματα.

Οι κατηγορούμενοι μάλιστα είχαν καταρτίσει και «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν ως ωφελήματα, ο οποίος ήταν γνωστός στους διερχόμενους και τον αποδέχονταν προκειμένου να πετύχουν την ανέλεγκτη διέλευσή τους από τον συνοριακό σταθμό.

Ενδεικτικά, λάμβαναν για κάθε λεωφορείο, τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο τουλάχιστον 10 ευρώ, ενώ για κάθε ΙΧΕ όχημα, αναλόγως τα μεταφερόμενα προϊόντα, το ποσό κυμαινόταν από 5 έως 200 ευρώ. Τα ποσά αυτά τοποθετούνταν σε κουτί με ειδική κρύπτη, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να διαχωρίσουν τη νόμιμη είσπραξη από το αθέμιτο ωφέλημα και να προχωρήσουν στον ισόποσο διαμοιρασμό μεταξύ τους.

Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και μεμονωμένες πράξεις λήψης αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων από υπαλλήλους, που εκτελούσαν υπηρεσία μόνοι τους, χωρίς την παρουσία έτερου υπαλλήλου ή του προϊσταμένου.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους σε περίπτωση αιφνιδιαστικού ελέγχου, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τοποθετούσαν τα χρήματα στα ενδύματα ή τις προσωπικές τους τσάντες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κανένας έλεγχος δεν διενεργείτο σε πρόσωπα τα οποία παρείχαν αθέμιτα οικονομικά ωφελήματα και οι μοναδικοί έλεγχοι γίνονταν σε οχήματα και οδηγούς οι οποίοι δεν κατέβαλαν χρηματικά ποσά. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν συνθήκες συμφόρησης, ώστε να ανακύπτει ζήτημα δυσχέρειας στην ομαλή λειτουργία του Τελωνείου, κάτι θα ερμήνευε τον επιλεκτικό έλεγχο των διερχομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά το διάστημα από 15-05-2025 έως 01-06-2025, οι ευρισκόμενοι σε υπηρεσία κατηγορούμενοι, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προέβησαν στην από κοινού διάπραξη 303 δωροληψιών, με όφελος 5.274 ευρώ και στην διάπραξη 148 δωροληψιών από τον καθένα ξεχωριστά, με όφελος 1.945 ευρώ.

Μάλιστα, σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις, απαίτησαν εκβιαστικά αθέμιτα ωφελήματα, με απειλές βεβαίωσης παραβάσεων-επιβολής τελωνειακών κυρώσεων, σε βάρος διερχόμενων από το Τελωνείο, ενώ τέσσερις από τους κατηγορούμενους προχώρησαν 12 φορές σε αφαίρεση χρηματικών ποσών από το «κοινό» ταμείο της εγκληματικής οργάνωσης, εν αγνοία των υπολοίπων και προ της διαδικασίας διαμοιρασμού τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο τελωνείο, σε σπίτια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 88.102 ευρώ, 6.120 δολάρια και 110 λίρες Αγγλίας,

* 10 χρυσές λίρες και μια χρυσή των 100 κορόνων,

* 2 πιστόλια και φυσίγγια,

* αυτοσχέδιο τσιγάρο, ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2,99 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 0,23 γραμμαρίων,

* 38 ναρκωτικά δισκία,

* κινητά τηλέφωνα και

* χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες.

Επισημαίνεται ότι για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

