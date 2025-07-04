Δεν έχουνε τέλος οι καταγγελίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον αγρότη από τη Λάρισα, Κώστα Μητροδήμο που είχε αποκαλύψει στον ΣΚΑΪ τις επιδοτήσεις για ελιές σε στρατιωτικό αεροδρόμιο να αναφέρει και άλλα... παρατράγουδα με τις επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Μητροδήμος στη Νίσυρο «έχουν δηλώσει 30 στρέμματα καλλιέργειας ρόκας σε μια κορυφή βουνού και μάλιστα αρδευόμενη, όταν είναι ηφαιστειογενές το νησί και δεν έχουν νερό να πιούνε, ενώ το υπόλοιπο νησί το έχουν δηλώσει βοσκοτόπι. Τέτοιος διασυρμός».

Ερωτώμενος για το εάν γνωρίζει τα ποσά της επιδότησης που έχουν ληφθεί για τη ρόκα και το βοσκοτόπι είπε χαρακτηριστικά: «ε τώρα, τα λεφτά είναι πολλά εκεί. Θα πάθετε εγκεφαλικά… Το έχω πει το ποσό εκεί που πρέπει».

Παράλληλα, ο κ. Μητροδήμος επανέλαβε και όσα είπε χτες στον ΣΚΑΪ 100,3 για τις απειλές που δέχτηκε για τη ζωή του, όταν έκανε την καταγγελία πως σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε πως νοίκιαζε στρέμματα μέσα στην 112 Πτέρυγα Μάχης, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ.

Στη συνέχεια ανέφερε πως δέχτηκε τηλεφώνημα και από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο ο οποίος του είπε πως «δεν θα σπιλώσει κανείς τον ΕΛΓΑ» και πως «ο ΕΛΓΑ δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ», μετά την αναφορά του στον ΣΚΑΪ πως μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το επόμενο σκάνδαλο θα είναι στον ΕΛΓΑ.

«Μάλλον έχει ελλιπής ενημέρωση ή κάτι άλλο γίνεται. Πριν από έναν χρόνο είχε γίνει καταγγελία για συγκεκριμένα πράγματα στην Κάρλα, έχουν έρθει επιθεωρητές του ΕΛΓΑ, έχουν δει ότι ήταν άκαρπα τα δέντρα και γίνανε παραγωγικά από 7/9 σε 9/9 ξαφνικά, έχουν φτιάξει έκθεση, τα λένε αχρεωστήτως καταβληθέντα, που σημαίνει πως πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα πίσω, περίπου μισό εκατ. ευρώ και τα έχουν παραδώσει στα χέρια του προέδρου. Τα έχει παραλάβει τα έγγραφα ο κ. Λυκουρέντζος και δεν τα υπέγραψε.

«Παρ΄όλα αυτά μπορεί να μου κάνει μήνυση, κανένα πρόβλημα», σημείωσε και τόνισε πως «έχουν παρθεί τα χρήματα αυτά», για τις άκαρπες ελιές που, όπως καταγγέλλει έγιναν παραγωγικές σε 2 μέρες.



Πηγή: skai.gr

