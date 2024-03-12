Πεντακόσια ενενήντα (590) αρχεία εικόνας και βίντεο, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατείχε ο 36χρονος ημεδαπός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε ψηφιακή ανάλυση και ενδελεχής διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με σκοπό τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι κατείχαν και είχαν πρόσφορα προς διαμοιρασμό ψηφιακά αρχεία με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι χρήστης κατείχε τουλάχιστον -35- αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας μάλιστα χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του εμπλεκόμενου ατόμου καθώς και ο τόπος διαμονής του στη Θεσσαλονίκη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κινητό τηλέφωνο με κάρτα μνήμης, πέντε (5) σκληροί δίσκοι που εξήχθησαν από ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του ανωτέρω στις διερευνώμενες αξιόποινες πράξεις, ενώ επιπλέον εντοπίσθηκαν -590- αρχεία εικόνας και βίντεο (συνολικού όγκου 140 GB) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, καταφανώς κάτω των 15 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

