«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας μας - Αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 7,6% τον Ιούλιο Ελλάδα 17:31, 21.08.2023

Ο φετινός Ιούλιος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά +7,6% σε σύγκριση με το 2022 και κατά +14,2% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν 11.342.154 επιβάτες