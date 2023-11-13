Στην αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα, άνω των 12 ετών, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από σήμερα Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023, οι ανήλικοι που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2023, θα αποκτήσουν ΑΦΜ, αυτόματα, με βάση τα στοιχεία των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2022 και τα στοιχεία ΑΜΚΑ των γονέων, όπως επαληθεύονται από το Μητρώο Πολιτών.

Η ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Και όλα αυτά, χωρίς καμία ενέργεια των γονέων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, για τα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία, και οι δύο γονείς θα ενημερώνονται για το ΑΦΜ, που αποδόθηκε στο τέκνο, μέσω:

ηλεκτρονικής ειδοποίησης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Επικοινωνίας

ανάρτησης, στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Τα Μηνύματά μου.

Πηγή: skai.gr

