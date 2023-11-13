Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα 61χρονος που όπως καταγγέλθηκε κρατούσε παράνομα στο διαμέρισμα του μια 48χρονη Ουκρανή, την οποία ξυλοκοπούσε και κακοποιούσε σεξουαλικά.

Ειδικότερα, γείτονας του 61χρονου κατήγγειλε στην Αστυνομία την κακοποίηση και τους υπέδειξε το διαμέρισμα σε πολυκατοικία στην οδό Θησέως όπου κρατούνταν το θύμα.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα όπου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εντόπισαν τον 61χρονο και την 48χρονη, η οποία ήταν ημίγυμνη και με εμφανείς μώλωπες.

Η Ουκρανή κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 61χρονος την κρατούσε παρά την θέληση της, την χτυπούσε και την βίαζε.

Ο 61χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ εξακολούθηση, παράνομη κατακράτηση, απλές σωματικές βλάβες και για υπεξαίρεξη καθώς αφαίρεσε χρηματικό ποσό από το θύμα. Η γυναίκα, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

