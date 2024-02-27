Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί την Τετάρτη η χώρα 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη με αποτέλεσμα να παραλύσουν οι συγκοινωνίες και να παρουσιαστούν προβλήματα στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα, στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν:

Ταξί

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Εκπαιδευτικοί

ΟΣΕ/Προαστιακός

Δημοσιογράφοι

Τρένα

Έτσι, στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν ο σιδηρόδρομος, ο οποίος θα παραμείνει ακινητοποιημένος, συμπεριλαμβανομένου του προαστιακού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μετρό και τραμ

Παράλληλα, στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής (γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και τραμ).

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Επίσης, δυσκολίες στις μετακινήσεις θα υπάρξουν και για όσους κινούνται με λεωφορεία και τρόλεϊ καθώς οι οδηγοί των μέσων έχουν ανακοινώσει δύο στάσεις εργασίας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν θα κυκλοφορούν την Τετάρτη 28/2 σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.:

Από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 09:00 το πρωί και

Από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας

Πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πρέπει να αναμένεται από τις 10 το βράδυ, ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες γύρω στις 8 μ.μ.

Χωρίς ταξί και αύριο

Την ίδια ώρα, χωρίς ταξί θα είναι η Αττική και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 λόγω της 48ωρης απεργίας που είχε εξαγγείλει ο ΣΑΤΑ από την Τρίτη.

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία των ελεγκτών

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία που είχαν κηρύξει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι θα συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης.

Δεμένα τα πλοία

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ. Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης και θα λήξει τα μεσάνυχτα της ίδια ημέρας.

Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην απεργία

Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωσή της θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 11:00.

Απεργούν και οι τραπεζοϋπάλληλοι

Παράλληλα και η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αυριανή απεργία.

Στάση εργασίας εργαζομένων στα ΜΜΕ

Στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τις από τις 10:00 έως τις 14:00 αποφάσισε και η ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών), μέσω ανακοίνωσή της.

Συγκεντρώσεις

Η ΑΔΕΔΥ και η ΟΛΜΕ έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος ενώ το ΠΑΜΕ στις 10.30 στα Προπύλαια



Πηγή: skai.gr

