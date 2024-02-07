Απεργία στα ταξί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2024

Απεργιακές κινητοποιήσεις εξήγγειλαν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αθήνας, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας στις 27 και τις 28 Φεβρουαρίου 2024.

Οι αυτοκινητιστές χαρακτηρίζουν «αιτία πολέμου το οικονομικό μοντέλο που επέλεξε η κυβέρνηση και έχει στοχοποιήσει κάθε μορφή ατομικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας».

Το διήμερο της νέας απεργίας που εξήγγειλαν θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του κλάδου, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, για την εναρμόνιση του καταστατικού τους με όσα ορίζει η νομοθεσία, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το ΣΑΤΑ καλεί όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, να συστρατευτούν συμμετέχοντας στην κινητοποίηση.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου, είναι:

- Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί.

- Απάντηση από την κυβέρνηση, «γιατί αφήνει παράνομες εφαρμογές που χρησιμοποιούν είτε ταξί, είτε Ε.Ι.Χ να μην πληρώνουν κανένα φόρο, να βγάζουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό, αφήνοντας στους νόμιμους επαγγελματίες αυτοκινητιστές μόνο φορολογικά βάρη».

- Αναπροσαρμογή προκαθορισμένης τιμής για την διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών - Κέντρο πόλης από 40 ευρώ σε 45 ευρώ (τιμολόγιο 1) και από 55 ευρώ σε 60 ευρώ (τιμολόγιο 2).

- Μόνιμη παραμονή του συντελεστή Φ.Π.Α στις υπηρεσίες ταξί στο 13%.

- Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση του ΣΑΤΑ είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

- Νομοθετική ρύθμιση για την ειδική άδεια και αναπροσαρμογή ποινολογίου.

- Σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή των ποινών το ΣΑΤΑ προτείνει:

Οι παραβάσεις όπως, άγρα πελατών, παραβίαση προτεραιότητας σε πιάτσα, υπερχρέωση πελατών, αλλαγές νομισμάτων, να μεταφερθούν στην κατηγορία των ποινών υψηλής αξιολόγησης με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση ειδικής άδειας.

- Επανεξέταση και ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών.

- Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.

- Ξεκάθαρος και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμός των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.

- Άμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για την είσπραξη του κομίστρου.

- Απαλλαγή ή μείωση ΦΠΑ για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου που ταξινομείται ως ΕΔΧ Ταξί.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

- Επιδοτήσεις για την αγορά όλων των τύπων αυτοκινήτων που ταξινομούνται ως ταξί ή αύξηση στο όριο ηλικίας χαρακτηρισμού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως ΕΔΧ από τα πέντε στα οκτώ έτη.

Πηγή: skai.gr

