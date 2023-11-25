Aπεγκλωβίστηκαν 42 άτομα από λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε στο Καϊμακτσαλάν

Περίπου μιάμιση ώρα παρέμεινε αποκλεισμένο, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης, λεωφορείο με τελικά 45 επιβάτες στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ήδη στο σημείο βρίσκονται εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ιορδάνης Τζαμτζής, «ήδη προχωράει η διαδικασία απεγκλωβισμού του λεωφορείου και την επόμενη ώρα θα έχει ολοκληρωθεί. Οι επιβάτες είναι από τη Λιβαδειά και τώρα μεταφέρονται στο Νέο Άγιο Αθανάσιο και από εκεί θα πάνε στο Λουτράκι Πέλλας».

«Μόλις ειδοποιηθήκαμε ανεβήκαμε πάνω και τους δώσαμε κουβέρτες, δεν χρειάστηκε να τους προσφέρουμε τροφή, διότι έγινε άμεσα η μεταφορά τους. Στο σημείο βρίσκονται δύο μηχανήματα αποχιονισμού και προχωράει η διαδικασία απεγκλωβισμού με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

