Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από αναζητήσεις πληρώματος περιπολικού της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο 29χρονος οδηγός που εμπλέκεται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη δύο ατόμων.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα των σωματικών βλαβών από αμέλεια, τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, παρέσυρε δύο πεζούς, ηλικίας έναν 35χρονο άνδρα και μία 29χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

